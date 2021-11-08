Синод РПЦ разрешил переносить ежегодные епархиальные собрания из-за коронавируса

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) разрешил в случае обострения эпидемиологической обстановки перенести назначенные на этот год епархиальные собрания. Об этом говорится в журналах Синода, опубликованных в понедельник на официальном сайте Московского патриархата.

"В заботе о жизни и здоровье священнослужителей и мирян разрешить епархиальным архиереям совместно с епархиальными советами в случае существенного локального обострения эпидемической обстановки принимать решение о переносе епархиальных собраний этого года на более благоприятное время", - говорится в документах.

Епархиальное собрание созывается епархиальным архиереем по его усмотрению, но не реже одного раза в год. Также, согласно постановлению Синода, архиереи могут своим указом продлить еще на один год полномочия членов епархиальных советов или епархиальных судов, если они истекают в этом году.