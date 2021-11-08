Власти сообщили об увольнении нескольких фельдшеров в больнице скорой помощи в Кургане

ТАСС, 8 ноября. Несколько фельдшеров больницы скорой медицинской помощи в Кургане (БСМП) написали заявления об увольнении, часть сотрудников приняла решение перейти в инфекционные госпитали. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе правительства региона, комментируя появившуюся в СМИ информацию о якобы массовых увольнениях фельдшеров в больнице.

Ранее в местных СМИ сообщили о якобы массовых увольнениях в больнице ввиду тяжелого графика работы и низкой оплаты труда.

"Действительно, несколько фельдшеров БСМП написали заявление на увольнение. Несколько человек переходят на работу в инфекционные госпитали. С каждым фельдшером проведена встреча, предложены варианты трудоустройства", - сказали в пресс-службе.

В правительстве не уточнили причину увольнений медиков и их количество.