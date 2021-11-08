Синод РПЦ разрешил патриарху увольнять руководителей церковных учреждений

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) постановил внести изменения в уставы синодальных учреждений РПЦ, в их новой редакции патриарх имеет право в исключительных случаях освобождать руководителей отделов, а также назначать и освобождать исполняющих обязанностей руководителей учреждений. Об этом говорится в журналах священного синода, опубликованных на официальном сайте Московского патриархата в понедельник.

Согласно документам, Священный синод заслушал сообщение патриарха Московского и всея Руси Кирилла "о необходимости внесения в уставы (положения) синодальных и иных общецерковных учреждений поправки, согласно которой патриарх Московский и всея Руси вправе в исключительных случаях своим указом: освободить руководителя синодального учреждения от занимаемой должности, назначить (освободить от должности) исполняющего обязанности руководителя синодального учреждения".

Священный синод принял соотвествующие изменения, которые коснулись уставов отдела внешних церковных связей, издательского совета, учебного комитета, финансово-хозяйственного управления, отдела по монастырям и монашеству, отдела религиозного образования и катехизации, отдела по церковной благотворительности и социальному служению, миссионерского отдела, отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами, отдела по делам молодежи, отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, отдела по тюремному служению, комитета по взаимодействию с казачеством, патриаршего совета по культуре. Кроме того, изменения внесены в положения об управлении делами Московской патриархии, управлении Московской патриархии по зарубежным учреждениям и других синодальных и общецерковных структурах.