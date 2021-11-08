СМИ: почти 90 человек в Индии заболели лихорадкой Зика

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 ноября. /ТАСС/. Около 90 человек оказались заражены вирусом лихорадки Зика в индийском штате Уттар-Прадеш. Как сообщает в понедельник газета The Economic Times со ссылкой на информацию, полученную в местном департаменте здравоохранения, большинство случаев заболевания зафиксированы в городе Канпуре.

По данным департамента, к понедельнику анализы по меньшей мере 89 человек, в том числе 17 детей, дали положительный результат на вирус Зика. Первый случай был выявлен 23 октября, с тех пор число случаев заболевания постоянно растет.

Зика - лихорадка, которая особенно опасна для детей, пожилых людей, лиц, страдающих хроническими болезнями, а также при беременности, поскольку вредит плоду. Заболевание разносят москиты. В Индии завершается сезон дождей, во время которого численность этих насекомых резко возрастает.

Для Индостана лихорадка Зика является новой болезнью: считается, что она пришла из Африки - первый случай лихорадки зика у человека был зарегистрирован в Нигерии в 1954 году. В Индии первая официально зарегистрированная вспышка была отмечена в городе Ахмедабаде в январе 2017 года. С тех пор случаи этого заболевания в стране фиксируются все чаще.