Курсы блогинга запустили в сельской школе в Ставропольском крае

ПЯТИГОРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Учащиеся школы № 26 в поселке Ясная Поляна Предгорного района Ставропольского края знакомятся с основами блогинга в рамках нового кружка, который появился в общеобразовательном учреждении. Об этом рассказала ТАСС в понедельник заместитель директора школы по воспитательной работе Юлия Захаркина.

"Кружок, на котором ребята знакомятся с основами блогинга, появился в этом году. Толчком стало обучение в "Мастерской новых медиа", которое я прохожу. Мы с ребятами начали ведение школьного аккаунта в Instagram, создаем разные проекты, изучаем различный контент. Речь идет о том, как написать пост, сделать "сториз", - рассказала собеседница агентства. - Таких образовательных программ сейчас нет, мне приходится создавать их для своего кружка. Моя цель - научить детей создавать полезный контент, обдуманный".

По словам Захаркиной, школьники сейчас неохотно посещают занятия дополнительного образования. Вопреки ожиданиям, такое новое направление, как блогинг этой тенденции не изменило. "Детям все-таки трудно отойти от того, что они видели в TikTok. Возможно они ожидали, что будет такой же формат. Но наша задача состоит в том, чтобы адаптировать легкую подачу для распространения по-настоящему полезной информации из школьного курса".

Сейчас кружок посещают, прежде всего, учащиеся 7-го класса сельской школы. Захаркина также планирует, что блогингом займутся пятиклассники. В качестве одной из задач собеседница назвала формирование у детей навыков, которые позволят отличать полезный контент от "информационного шума", а также фейки от достоверной информации.

"Нет задачи, чтобы они стали блогерами, но, возможно, этот курс даст им представление о профессиях в сфере социальных медиа", - добавила собеседница агентства.

"Мастерская новых медиа" - проект АНО "Диалог" и АНО "Россия - страна возможностей" на базе мастерской управления "Сенеж". Мастерская объединяет специалистов в сфере интернет-коммуникаций со всей России.