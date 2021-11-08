Коммунальщики Петербурга усилят дежурство на дорогах в преддверии ночных заморозков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Безопасность на дорогах в период ночных заморозков в Петербурге будут обеспечивать более 100 единиц дополнительной техники, коммунальщики города выйдут на дежурство. Об этом рассказали журналистам в понедельник в комитете по благоустройству Санкт-Петербурга.

"Этим вечером специализированная техника заступит на дежурство у особо опасных участков дорог. Ее задача - оперативно отреагировать на ожидаемое изменение погоды и похолодание и дополнительно обработать поверхность мостов, путепроводов, набережных, подъемов и спусков противогололедными материалами. На 126 таких участках будут дежурить 128 единиц техники", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что комитет по благоустройству дал задание дорожным предприятиям превентивно обработать проезжую часть и тротуары противогололедными материалами. 8 ноября на уборку улиц Петербурга вышли 577 единиц техники и 1 140 работников ручной уборки. В садах, парках и скверах работали еще 258 машин и 849 специалистов. Кроме того, горожане могут обратиться в дежурную службу комитета с предложениями или жалобами по уборке улиц, которая работает круглосуточно.