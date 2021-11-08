Глава Смоленской области заявил о выходе на плато по заболеваемости COVID-19 в регионе

ТАСС, 8 ноября. Смоленская область вышла на плато по заболеваемости COVID-19 благодаря ранее введенным ограничительным мерам. На протяжении последних 10 дней в регионе фиксируют примерно одинаковое число заболевших, сообщил в понедельник в прямом эфире телеканала РБК губернатор Алексей Островский.

"То, что у нас последние 9-10 дней количество ежедневно заболевших фиксируется на равнозначном уровне - от 595 до 599 человек, мы расцениваем как достаточно положительное явление, называя это [выходом] на плато", - сказал Островский.

По его словам, до введения режима нерабочих дней в регионе ежедневно фиксировался значительный рост числа новых случаев. "Мы ежедневно отмечали в субъекте плюс 20, 30, а то и 40 заболевших [по сравнению с предыдущим днем]. И то, что 10 дней эта цифра не падает, но уже и не растет, это безусловный успех", - подчеркнул губернатор.

Ранее в Смоленской области продлили режим нерабочих дней до 10 ноября включительно. На этот период приостановлен доступ жителей к предприятиям сферы обслуживания, в том числе салонам красоты и фитнес-центрам, а также учреждениям культуры. Введена обязательная самоизоляция для непривитых от коронавируса граждан старше 60 лет. Продолжают действовать масочный режим и социальное дистанцирование в общественном транспорте. Кроме того, на этот же период продлены каникулы для школьников и студентов региона.

По данным регионального оперштаба, за все время пандемии в регионе диагностировано 66 тыс. случаев заболевания, из них 595 - за последние сутки. Выздоровели 49 тыс. человек, умерли 1 987. В общей сложности в регионе первым компонентом вакцины привиты 345 тыс. жителей, 313 тыс. завершили курс вакцинации от COVID-19.