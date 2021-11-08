Уйба сообщил, что ни один из умерших от COVID-19 за сутки в Коми не был привит

СЫКТЫВКАР, 8 ноября. /ТАСС/. В Республике Коми за сутки умерли от COVID-19 19 человек, ни один из них не был привит. Из 400 заразившихся коронавирусом один человек был вакцинирован, сейчас он лечится дома с легкой формой заболевания, сообщил в понедельник глава республики Владимир Уйба.

"За минувшие сутки у нас 400 новых случаев коронавируса, вчера было 397. По-прежнему больше всего заболевших в Сыктывкаре, Ухте, Усинске, Воркуте, Сосногорском районе. Из 400 заболевших всего один человек был привит, он лечится на дому. Цифры по умершим от коронавируса ужасающие: за сутки республика потеряла 19 человек, ни один из них не был вакцинирован. Всего за весь период пандемии умерли 2 040 человек", - сказал глава региона в видеообращении к жителям, оно размещено на официальных интернет-ресурсах.

По словам руководителя региона, развернуто прежнее число ковидных коек - 2 742, из них заняты уже 2 192, или 79,9%. Уйба отметил, что "количество занятых коек постоянно растет".

Как сообщили ТАСС в Минздраве Коми, по состоянию на 8 ноября первым компонентом вакцины привиты 309 890 человек, завершили вакцинацию 285 849 человек, или 61% от плана.

Всего в регионе на 8 ноября выявлено 82 114 заразившихся коронавирусом. Выздоровели 70 104 человека, умерли 2 040 человек. Период нерабочих дней был объявлен в регионе с 30 октября по 7 ноября. С 8 ноября расширен перечень общественных мест, где требуется QR-код, либо справки вакцинированного или переболевшего, или действительный ПЦР-тест.