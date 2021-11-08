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Пандемия COVID-19

СМИ: в Дании могут снова ввести ковид-паспорта

За последние две недели количество новых случаев заболевания в стране увеличилось более чем вдвое

СТОКГОЛЬМ, 8 ноября. /ТАСС/. Комиссия по вопросам эпидемии Дании рекомендует вновь классифицировать COVID-19 как "критичное для общества заболевание". Это означает, что правительство, поддерживающее выводы комиссии, может вновь ввести ковид-паспорта, сообщает в понедельник телеканал TV2.

Новые ограничения вновь могут быть введены, так как за последние две недели количество новых случаев заболевания увеличилось более чем вдвое. Число госпитализаций с COVID-19 достигло самого высокого показателя с середины февраля этого года.

В конце августа кабинет социал-демократов принял решение больше не классифицировать COVID-19 как "критичное для общества заболевание". Это означало, что министр здравоохранения не имел права сохранять рестрикции.

С 10 сентября дня ночные клубы не требовали от своих гостей показывать на входе ковид-паспорта. Перестали действовать и требования носить маски в общественных местах, а также ограничения по максимальному числу участников мероприятий и собраний в 500 человек.

Теги
ДанияПандемия COVID-19
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