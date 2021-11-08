Объем собранных в Ярославской области ртутьсодержащих отходов за год увеличился вдвое

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Темпы сбора ртутьсодержащих отходов в Ярославской области за 2021 год увеличились более чем в два раза благодаря развитию сети пунктов приема отходов. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства области.

"Объем собранных ртутьсодержащих отходов в этом году в Ярославской области уже более чем в два раза превысил показатель прошлого года. Собрано 262 тыс. условных ламп, тогда как в 2020-м - 116 тыс.", - говорится в сообщении.

Сейчас в Ярославской области организовано более 100 пунктов приема ртутьсодержащих отходов. Также в регионе создано 228 пунктов приема отработанных компактных источников питания. Собранные отходы передаются для транспортировки и обезвреживания подрядной организации "Дельта".

"Охвачены все городские округа, Борисоглебский, Брейтовский, Гаврилов-Ямский, Любимский, Даниловский, Мышкинский, Некоузский, Некрасовский, Ростовский, Рыбинский, Тутаевский, Пошехонский, Угличский и Ярославский районы. В каждом из этих муниципальных образований работает несколько пунктов сбора. Это чрезвычайно важно для обеспечения экологической безопасности на территории Ярославской области и успешного выполнения задач нацпроекта "Экология", - цитирует пресс-служба и.о. заместителя председателя правительства региона Романа Колесова.