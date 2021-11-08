Учебный центр по переработке молока откроется в Донском аграрном госуниверситете

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 ноября. /ТАСС/. Учебный центр технологии переработки молока откроется в Донской государственном аграрном университете в Ростовской области. Об этом в понедельник сообщили в управлении информационной политики региона.

"В Донском государственном аграрном университете (пос. Персиановский, Октябрьский район) создается специализированный учебный центр технологии переработки молока. Партнерской организацией для реализации проекта станет ООО "Семикаракорский сыродельный комбинат", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в новом центре, организованном на базе кафедры пищевых технологий и товароведения, будут проводиться лекции и практические занятия для студентов университета и специалистов агропромышленного комплекса региона (АПК). Планируется также создать сводный студенческий отряд биотехнологического факультета, участники которого будут проходить стажировку на производственных площадках комбината.

Проект реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве между агроуниверситетом и сыродельным комбинатом. "Профессиональная подготовка специалистов для села, основанная на практических занятиях, - это залог развития отрасли, так как высококвалифицированные кадры определяют успех любого дела, - отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров, слова которого привели в управлении. - Сегодня необходимо создавать систему профессиональной подготовки полноценных высококвалифицированных специалистов, которые должны составлять основу кадрового резерва АПК Ростовской области. И это задача, решать которую мы должны вместе с коммерческими организациями, учебными заведениями, общественными объединениями на основе партнерских отношений".

Семикаракорский сыродельный комбинат является крупнейшим производителем молочной продукции в Ростовской области. По данным властей, он занимает шестое место по объемам переработки молока и производству молочной продукции в России. Производственные мощности комбината позволяют перерабатывать более 650 тонн молока в сутки.