Почти треть пациентов ковидных госпиталей Тульской области находится в тяжелом состоянии

ТУЛА, 8 ноября. /ТАСС/. Врачи оценивают как тяжелое состояние более 540 из 1 903 пациентов с коронавирусом, проходящих лечение в инфекционных госпиталях Тульской области. На данный момент остаются свободными 173 койки, что составляет около 8,3% от их общего числа, сообщила пресс-служба правительства региона по итогам заседания оперативного штаба.

"Заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков доложил, что в регионе развернуто 2 076 коек, из которых свободны 173. Сейчас в тяжелом состоянии находятся 542 пациента, из них на ИВЛ - 121. В медучреждениях области имеется необходимый запас лекарств. В регион поступило федеральное финансирование на закупку препаратов", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Всего на лечении в инфекционных госпиталях региона находится 1 903 пациента. Планируется дополнительно открыть места в больницах Богородицкого, Ленинского района и города Новомосковска. "В оказании помощи жителям региона задействованы 184 военных медика, 938 студентов и волонтеров", - добавили в пресс-службе.

По данным регионального оперативного штаба, в период со 2 по 8 ноября в Тульской области выявлено 1 869 случаев заражения коронавирусом, неделей ранее он был подтвержден у 1 651 жителя. Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 62 215 случаев заболевания, выздоровел 54 041 человек, 3 596 пациентов умерли.