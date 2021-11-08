Более 4 тыс. участников "Молодежки ОНФ" освоили навыки первой помощи

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Более 4 тысяч участников всероссийской команды "Молодежка ОНФ" освоили навыки оказания первой помощи пострадавшим и работы в условиях чрезвычайных ситуаций. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба движения.

"Участники команды "Молодежка ОНФ" продолжают осваивать навыки первой помощи пострадавшим и работы в условиях ЧС. Занятия проходят при поддержке МЧС России. Курсы прошли уже более 4 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Как сообщил руководитель "Молодежки ОНФ", первый замглавы комитета Госдумы по молодежной политике Игорь Кастюкевич, занятия не прерывались, несмотря на нерабочие и праздничные дни. "Наоборот, в это время, учитывая период каникул у студентов, обучающие встречи собрали еще больше желающих. У беды выходных не бывает, участники "Молодежки ОНФ" работают в зонах ЧС в течение всего года. В условиях ЧС нужен готовый алгоритм поведения, от этого зависят оперативность и скорость реакции", - приводит его слова пресс-служба.

При этом сообщается, что в связи с эпидемической ситуацией в ряде регионов обучение перевели в онлайн-формат, а с 1 по 5 ноября к занятиям присоединились воспитанники проекта по социализации трудных подростков "Тренер".