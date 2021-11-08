Захарова сообщила, что среди пострадавших при взрыве в Сьерра-Леоне нет граждан РФ

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Российских граждан нет среди пострадавших при взрыве бензовоза в Сьерра-Леоне, который произошел 5 ноября в столице страны Фритауне. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"По информации, поступающей из Посольства России в Гвинейской Республике, аккредитованного по совместительству в Республике Сьерра-Леоне, среди пострадавших во Фритауне российских граждан нет", - указала она. - Выражаем соболезнования и сочувствие родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим".

Как отметила дипломат, находившийся с рабочим визитом в Великобритании президент страны Джулиус Маада Био был вынужден прервать зарубежное турне и вернуться на родину, где лично посетил место трагедии. "Сьерра-леонский лидер заверил, что семьям пострадавших будет оказана государственная поддержка. Вице-президент Мохамед Джульде Джалло в сопровождении руководства Национального агентства по чрезвычайным ситуациям побывал в нескольких столичных больницах, в которых находятся раненые", - добавила Захарова.

По словам официального представителя МИД РФ, в результате происшествия "разрушены жилые дома и магазины, сгорели свыше десятка автомашин".

Взрыв произошел поздним вечером 5 ноября в столице Сьерре-Леоне Фритауне. Бензовоз с полной топливной цистерной столкнулся с грузовиком, перевозившим гранитные плиты. По последним сообщениям агентства Reuters, количество погибших в результате взрыва увеличилось до 115 человек.