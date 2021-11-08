Власти сообщили, что в Ивановской области свободны 14% коек для пациентов с COVID-19

ИВАНОВО, 8 ноября. /ТАСС/. Более 430 коек для пациентов с COVID-19 свободны в стационарах Ивановской области, что составляет 14% от всего коечного фонда региона. Об этом в понедельник сообщил журналистам глава департамента здравоохранения региона Артур Фокин.

В середине октября власти региона сообщили о том, что в ковид-госпиталях области осталось всего 2,5% свободных инфекционных коек, в связи с чем приоритет при госпитализации отдавался только тяжелым пациентам.

"Всего в стационаре находятся 2 657 человек, в том числе на койках с кислородом - 1 530 человек, на аппаратах ИВЛ - 131 пациент. Свободны для пациентов с COVID-19 435 коек (это 14% от всего коечного фонда)", - сообщил Фокин.

По его словам, 59% пациентов инфекционных стационаров - это женщины, 53,6% - граждане старше 65 лет, 28,5% - в возрасте от 46 до 65 лет. По социальному статусу: 62% госпитализированных - это пенсионеры, 24,2% - работающие граждане. Хронические заболевания имеют 92,5% пациентов ковид-госпиталей.

С начала пандемии в Ивановской области зарегистрировано 57 тыс. случаев новой коронавирусной инфекции, за сутки поставлено 225 диагнозов, умерли 1 908 человек.

Всего вакцинировано 387 тыс. человек, планируется привить около 600 тыс. человек.