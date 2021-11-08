Во все ЦРБ Коми до конца года поставят видеоэндоскопические системы

СЫКТЫВКАР, 8 ноября. /ТАСС/. Современные видеоэндоскопические системы для проведения эндоскопических диагностических процедур и операций будут поставлены до конца этого года во все центральные районные больницы Республики Коми. Врачи на местах прошли обучение, в бюджете региона на 2022 год заложено 160 млн рублей на проведение высокотехнологичных операций, рассказал в понедельник вечером глава республики Владимир Уйба.

"Мы закупили видеоэндоскопическое оборудование для всех ЦРБ без исключения. До конца года оно будет поставлено, в каждой больнице подготовлен и закреплен специалист. На следующий год запланировали 160 млн рублей на оплату этих высокотехнологичных операций. Жители смогут проходить эти операции в своем городе, без выезда в Сыктывкар или другие города России", - рассказал глава Коми в видеообращении к жителям, оно размещено на официальной странице республики в "ВКонтакте".

По словам руководителя региона, закупленные системы - это стойки с видеоприставками, которые позволяют проводить операцию эндоскопическим путем, то есть без большого разреза. "При этом руки хирурга снаружи, в ране только эндоскопический инструмент. Это позволяет улучшить качество операции, нет дополнительных источников инфекции, меньшая кровопотеря, соответственно, быстрее происходит заживление. Это нужно обязательно делать во всех ЦРБ", - добавил глава республики.

Ранее руководитель регион сообщал о поэтапном переоснащении центральных больниц. Современные малодозные рентген-аппараты будут поставлены в Сосногорскую, Ижемскую и Сыктывдинскую районные больницы, а в перспективе - во все ЦРБ Коми.