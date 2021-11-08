Патриарх Кирилл сменил руководителя церковного предприятия "Софрино"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Патриарх Кирилл освободил от должности и.о. генерального директора ведущего церковного художественно-производственного предприятия "Софрино" архимандрита Илию (Руднева), вместо него на это место назначен Андрей Потемкин. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба предстоятеля Русской православной церкви.

"Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 8 ноября 2021 года архимандрит Илия (Руднев) освобожден от должности и.о. генерального директора художественно-производственного предприятия Русской Православной Церкви "Софрино". И.о. генерального директора ХПП "Софрино" указом Святейшего Патриарха Кирилла назначен А. В. Потемкин", - говорится в сообщении.

Предприятие "Софрино", находящееся в Подмосковье, производит предметы церковного обихода. Оно изготавливает иконы, облачения, различную церковную утварь, продукцию художественного и ювелирного искусства.