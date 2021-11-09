Глава Минздрава Украины отметил, что в стране стабилизируется ситуация с коронавирусом

КИЕВ, 9 ноября. /ТАСС/. Положительные тенденции в вопросе распространения коронавируса отмечаются на Украине, ситуация, возможно, стабилизируется. Об этом в ночь на вторник заявил министр здравоохранения страны Виктор Ляшко в эфире телеканала ICTV .

"Мы видим вторую неделю подряд - впервые за последние десять недель, - что у нас не возросло количество госпитализаций от недели к неделе. То есть за предыдущую неделю количество госпитализированных меньше на несколько сотен случаев, чем было на неделе до этого. Это свидетельствует о том, что эта снежная лавина роста количества случаев, которая была предыдущие десять недель, приостановилась. Это дает позитивный такой сигнал о том, что мы можем выйти на стабилизацию", - отметил министр.

В то же время он признал, что показатели смертности в результате осложнений после коронавируса остаются высокими и такая тенденция пока еще будет сохраняться. В целом Ляшко назвал ситуацию с распространением коронавируса в стране "напряженной" и подчеркнул необходимость вакцинации.

На Украине большинство областей - 17 регионов - находятся в красной зоне карантина, где действуют самые жесткие ограничения в связи с распространением коронавируса. Высокую загруженность коек с кислородом из-за роста случаев COVID-19 фиксируют в Киеве и 14 областях страны. Показатель заболеваемости на Украине, по данным на 8 ноября, составляет 799 человек на 100 тыс. населения.