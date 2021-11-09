Кипр изменил эпидемический статус семи стран

НИКОСИЯ, 9 ноября. /ТАСС/. Власти Республики Кипр решили изменить с 11 ноября эпидемический статус семи стран, оставив при этом РФ в красной зоне, из которой невакцинированным пассажирам для пересечения кипрской границы надлежит проходить два теста на коронавирус. Об этом свидетельствует новый недельный реестр деления стран на эпидемические категории, опубликованный в понедельник кипрским Минздравом.

Бахрейн был переведен из оранжевой категории, откуда можно приезжать с одним тестом из страны вылета, в число стран зеленой зоны, пассажирам из которых не требуется предъявлять результаты диагностических анализов. Канада, находившаяся в красной категории, откуда необходимы два теста (вдобавок к анализу, сданному в течение 72 часов перед вылетом, добавляется еще один, который придется проходить уже в аэропорту страны прилета), перешла в оранжевую зону.

Статус остальных пяти стран был понижен: путь из зеленой категории в оранжевую проделали Италия и Новая Зеландия, из оранжевой в красную - Лихтенштейн и Швеция, а Иордания и вовсе упала на две ступени вниз, поменяв зеленую зону сразу на красную.

Новый реестр классификации стран будет действовать в период с 11 по 17 ноября. После внесенных изменений в зеленой категории находятся 4 страны, в оранжевой - 17 и в красной - 38. Все остальные государства включены в серую зону, откуда на Кипр разрешается приезжать только по специальному разрешению с условием последующего пребывания на двухнедельном карантине. Правда, последний можно сократить до одной недели, если сдать по ее истечении за свой счет диагностический тест, который покажет отрицательную реакцию на коронавирус.

Все изменения в классификации стран Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) власти острова производят на основании решений Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), а остальных государств - в соответствии с оценкой, вынесенной отделом эпидемического мониторинга кипрского Минздрава.