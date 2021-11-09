Транспортное сообщение нарушено в ЕАО из-за непогоды

ТАСС, 9 ноября. Движение пассажирских автобусов закрыто на пяти дорогах в Еврейской автономной области (ЕАО). Об этом сообщается на сайте территориального управления МЧС.

"В связи с неблагоприятными погодно-климатическими условиями, связанными с выпадением осадков и образованием наледи на дорогах, 9 ноября 2021 с 06:00 (23:00 мск 8 ноября) закрыто движение для пассажирских автобусов по направлениям город Биробиджан - город Облучье, город Биробиджан - город Хабаровск и на дорогах регионального значения по направлениям город Биробиджан - село Ленинское, город Биробиджан - село Амурзет, город Биробиджан - село Головино до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

По данным департамента Росгидромета по Дальневосточному федеральному округу, в ЕАО ожидаются осадки, местами сильные в виде дождя и снега и усиление ветра до 18-23 м/с.