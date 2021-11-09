Более 40 млн россиян прошли вакцинацию от гриппа

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Более 40 млн человек, или 29% от всего населения России сделали в этом сезоне прививку от гриппа, сообщается во вторник на сайте Роспотребнадзора.

"По состоянию на 5 ноября текущего года в Российской Федерации привиты от гриппа более 40 млн человек, что составляет 29% от численности населения страны", - говорится в сообщении.

По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 37 субъектах Российской Федерации, указывается в публикации. При этом в стране отмечается увеличение доли вирусов гриппа в общей структуре выявленных респираторных вирусов.