В Приморье для устранения аварий на электросетях прибыли бригады из соседних регионов

ВЛАДИВОСТОК, 9 ноября. Бригады энергетиков прибыли в Приморье из Хабаровского края, Амурской области и ЕАО для помощи в устранении аварий, которые произошли накануне в регионе после штормового ветра и непогоды, сообщается во вторник на сайте Дальневосточной распределительной сетевой компании.

В понедельник вечером около 7,8 тыс. жителей Приморья остались без электроснабжения из-за дождя и ветра с порывами до 30 м/с.

"Энергетики Приморских электрических сетей (филиала АО "ДРСК") завершают устранение последствий непогоды, которая обрушилась на Приморский край 8 ноября. <…> В настоящее время энергетики устраняют единичные повреждения в распределительных сетях низкого класса напряжения в отдельных населенных пунктах Приморья в Анучинском, Надеждинском, Хасанском, Шкотовском районах и Партизанском городском округе. <…> Сегодня к аварийно-восстановительным работам на линиях электропередачи приступили дополнительные бригады, прибывшие в Приморье из филиалов Хабаровского края, Амурской области и ЕАО", - говорится в сообщении.

Накануне энергетики оперативно восстановили работу линии электропередачи во Владивостоке, которая питает потребителей крупного района города и центральной его части. По данным ДРСК, утром во вторник все энергообъекты во Владивостоке работают без сбоев. Уточняется, что полностью завершить ремонтные работы в Приморском крае планируют днем во вторник.

В понедельник вечером на Приморский край обрушилась непогода, было объявлено штормовое предупреждение. Скорость ветра по Владивостоке достигала 32 м/с, который срывал крыши зданий, рекламные конструкции, повредил фонарные столбы, пострадал водитель автомобиля, на который упали незакрепленные конструкции. Электроснабжение было нарушено в шести муниципальных районах Приморья.