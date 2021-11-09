Британские спасатели двое суток извлекали на поверхность пострадавшего в пещере туриста

ЛОНДОН, 9 ноября. /ТАСС/. Британские спасатели подняли на поверхность спелеотуриста, повредившего позвоночник после падения с 15-метровой высоты в одной из пещер Южного Уэльса. Как сообщает вещательная корпорация Би-би-си, в спасательной операции, которая заняла больше 53 часов, принимали участие свыше 250 человек.

Состояние 46-летнего мужчины, получившего травмы еще в субботу, оценивается как удовлетворительное. Во время операции он находился в сознании, разговаривал с врачами и спасателями и вечером в понедельник был доставлен в больницу. Причиной несчастного случая стал камень, выскользнувший из-под ноги у туриста, проходившего опасный участок. По данным газеты The Sun, в результате падения он не только повредил спину, но и получил переломы ноги, грудины, ключицы и челюсти.

Спасателям и добровольцам пришлось преодолеть сложный маршрут по частично залитым водой туннелям, погрузив пострадавшего на носилки-волокуши. Руководители спасательных работ оценивают их как одну из наиболее сложных и продолжительных операций такого рода, когда-либо осуществлявшихся в британских пещерах.

Комплекс пещер в национальном парке Брекон-Биконс является одним из самых протяженных в Великобритании (общая длина туннелей превышает 60 км) и пользуется большой популярностью среди любителей спелеотуризма благодаря красоте пещер, промытых водой в черном известняке. Самая глубокая точка комплекса расположена примерно в 300 м от поверхности, что делает валлийские пещеры самыми глубокими в Соединенном Королевстве. Ежегодно их посещают тысячи человек, однако разрешение попасть внутрь могут получить только опытные туристы.