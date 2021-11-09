Во Владивостоке отопительный сезон стартовал в полном объеме

ТАСС, 9 ноября. Отопление включено во всех соцобъектах и жилых домах Владивостока. При этом коммунальщики работают над устранением порывов на внутридомовых сетях по нескольким адресам, сообщила во вторник пресс-служба мэрии города.

"Отопительный сезон во Владивостоке стартовал в полном объеме. Все объекты соцкультбыта и жилой фонд подключены к центральному отоплению. На текущей момент выявлено шесть повреждений на городских тепловых сетях и порыв на внутридомовых сетях по ул. Уборевича, 10а и 10б. Эти аварии будут устранены в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Мобильные бригады "Владивостокского предприятия электрических сетей" (ВПЭС) выполняют ремонтные работы еще по девяти адресам.

"Если сравнивать с прошлым годом, то на эту дату было зафиксировано 10 порывов, при том что выявленных аварий с момента запуска отопительной системы намного больше. Только за три недели мы выявили и устранили более 150 аварийных ситуаций на тепловых сетях. Это рекордное количество аварий, которое происходило за такой короткий промежуток времени. Кроме того, еще устранили 24 аварии, которые были до запуска тепла", - сказал директор ВПЭС Олег Титов.

По данным коммунальной службы, с начало года на тепловых сетях Владивостока выявлено 1 492 аварийные ситуации, устранено 1 473.