Резкий спад суточной заболеваемости ковидом зафиксировали в Сахалинской области

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Медики зафиксировали в Сахалинской области резкий спад заболеваемости COVID-19. За прошедшие сутки в регионе было выявлено 30 новых случаев заражения - в три-четыре раза меньше, чем фиксировалось ранее, сообщили ТАСС в региональном Минздраве.

"Суточный прирост составил 30 новых случаев за понедельник", - рассказали в ведомстве. При этом сутками ранее в регионе было зафиксировано 110 новых случаев.

За весь период пандемии в Сахалинской области было выявлено более 35 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли 384 человека. Сейчас на островах проходит массовая вакцинация, первым компонентом привились уже почти 207 тыс. человек, полностью - около 200 тыс. человек. Коллективный иммунитет составляет 61,6%.