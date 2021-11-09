В Приамурье вдоль автотрасс заработали почти 90 пунктов обогрева

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Почти 90 стационарных и мобильных пунктов обогрева оборудованы в Амурской области вдоль автомобильных трасс для водителей, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"Водителям, отправляющимся в дальний путь или следующими по территории Амурской области из других регионов, важно знать, особенно в осенне-зимний период, где в случае необходимости они смогут согреться или переждать непогоду в ожидании помощи. На территории Приамурья действуют 89 пунктов обогрева: 59 стационарных пунктов (это кафе, автозаправочные станции и комплексы, расположенные по федеральным трассам), 29 подвижных пунктов (автобусы, автомобили, которые могут быстро приехать на помощь водителям), один мобильный пункт обогрева", - говорится в сообщении.

С расположением стационарных пунктов обогрева можно ознакомиться на сайте ведомства.

По данным амурских синоптиков, сильные осадки и ветер ожидаются в центральных и южных районах Амурской области во вторник. Специалисты прогнозируют снег, местами мокрый снег, днем дождь, усиление северного, северо-восточного ветра с порывами до 15-20 м/с. Местами на дорогах снежный накат, гололедица.