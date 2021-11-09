В Новосибирской области заведения общепита смогут вновь работать по ночам

НОВОСИБИРСК, 9 ноября. /ТАСС/. Работа кафе и ресторанов в Новосибирской области в ночное время, ранее запрещенная в регионе, возобновится с 12 ноября, сообщается во вторник в официальной группе региона "ВКонтакте".

Запрет на работу заведений общепита с 23:00 до 6:00 действует в Новосибирской области с 30 октября.

"С 12 ноября в регионе будет действовать система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19, при посещении предприятий общественного питания, выставочных мероприятий, баз отдыха, санаториев. При этом разрешается работа общепита с 23:00 до 06:00", - говорится в сообщении.

Отмечается, что меры противодействия коронавирусу усилены по предложению управления Роспотребнадзора по региону исходя из оценки текущей санитарно-эпидемиологической ситуации. Ограничения не распространяется на несовершеннолетних.

О действующих ограничениях

В Новосибирской области с 12 октября введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан. Мера распространяется на работников магазинов, салонов красоты, фитнеса, бытовых услуг, общепита, клиентских подразделений финорганизаций, почты, МФЦ, транспорта, соцзащиты и ЖКХ. Обязательной вакцинации подлежат и те, кто работает в театрах, кинотеатрах, концертных залах, на спортивных мероприятиях. В регионе действуют ограничения на заполняемость залов в культурных и спортивных учреждениях в 50%. Система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19, при посещении массовых мероприятий действует с 30 октября.

По данным оперативного штаба на утро 8 ноября, в регионе зарегистрировано 73 962 случая коронавируса (+400 за сутки), из них 7 329 - у детей. 54 773 пациента полностью выздоровели (+79 за сутки).