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Пандемия COVID-19

Более 200 студентов-медиков подключили к борьбе с COVID-19 в медучреждениях Приморья

Они начнут помогать врачам и фельдшерам

ТАСС, 9 ноября. Более 200 ординаторов первого и второго курса Тихоокеанского медицинского университета будут помогать в медучреждениях Приморского края в мероприятиях по устранению заболеваемости новой коронавирусной инфекции, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

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"Более 200 ординаторов первого и второго года обучения, студенты старших курсов Тихоокеанского государственного медицинского университета будут направлены в медучреждения края <…> уже около полусотни ординаторов вуза приступили к работе в больницах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что будущие медики помогают врачам и фельдшерам, которые работают на разных участках борьбы с COVID-19, в том числе и в прививочных кабинетах, оказывают первую медпомощь, делают инъекции, формулируют предварительный диагноз.

"У многих студентов опыт подобной работы имеется - в прошлом году будущие врачи уже приходили на помощь своим коллегам в поликлиниках, а некоторые работали и в красных зонах ковидных госпиталей", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе 88 студентов владивостокского базового медицинского колледжа усилили мобильные прививочные бригады, а также помогают в поликлиниках и стационарах.

В Приморском крае выявлено 78 805 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 69 458 человек, 1 292 пациента умерли. Вакцинацию прошел 576 261 житель края.

Теги
РоссияПриморский крайПандемия COVID-19
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