В Сочи из-за теплой осени снова зацвели экзотические растения

СОЧИ, 9 ноября. /ТАСС/. Некоторые виды экзотических растений повторно зацвели в Сочи из-за теплой осени, при сохранении такой погоды ожидается раннее цветение подснежника, цикламенов, примул, сообщил ТАСС директор сочинского нацпарка Михаил Лапин.

Ноябрь в Сочи в этом году выдался теплым и солнечным, воздух прогревается до 22-23 градусов. На побережье все еще не закрыт купальный сезон.

"Отмечается повторное цветение у многих экзотов, в том числе у юкки славной. Началось отрастание подснежника ризенского. Среди животного мира отмечается не свойственное для этого времени поведение змей - некоторые виды пока еще не ушли на зимовку", - сказал Лапин.

Кроме того, в нижних поясах гор все еще не отмечается листопад, хотя обычно он начинается на месяц раньше. "Если такая теплая погода будет сохраняться и дальше, ожидается ранее цветение цикламенов, примул, подснежника Воронова и зимовника кавказского", - добавил собеседник агентства.

Как рассказал ТАСС замруководителя ГКУ Краснодарского края "Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" Александр Колесник, такая погода вызвана теплыми южными потоками, а также поддержкой теплой воды Черного моря, которая все еще прогрета до 17-18 градусов.

"В течение этой недели будет идти общее понижение общего температурного фона по территории Сочи, но практически на такие же [температурные] значения Сочи вернется на грядущие выходные. Постепенно будем выходить на климатические значения", - сказал Колесник.