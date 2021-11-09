Действие активного циклона в Приамурье продлили до среды

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Западная периферия активного циклона будет формировать погоду с осадками в Амурской области в среду, сообщается во вторник в Telegram-канале Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В среду ветреную погоду с осадками на территории нашей области по-прежнему будет формировать западная периферия активного циклона, приземный центр которого покинет материк, сместившись на юг Сахалина", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в среду в северных районах Приамурья - небольшой снег, на юге - мокрый снег. Ветер северный, северо-западный с порывами до 13-18 м/с. Днем воздух прогреется до 0-5 градусов мороза, местами по северу - до минус 10.