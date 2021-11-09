Четыре новых школы приемных родителей создадут в Москве

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Количество школ приемных родителей в Москве в 2022 году увеличится до 39, в столице откроют еще четыре новых учреждения. Об это сообщила во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Благодаря комплексной работе города в рамках социальной политики более 93,3% детей-сирот воспитываются в приемных семьях. Мы прекрасно понимаем, что родителям, которые хотят взять ребенка на попечение, нужна поддержка - как психологическая, так и материальная. Сейчас в Москве работают 35 школ приемных родителей, а в 2022 году их уже будет 39", - сказала она.

Если житель Москвы решил принять в семью ребенка, лишившегося попечения родителей, он должен пройти обязательный курс в школе приемных родителей. Это не распространяется только на близких родственников ребенка. Школы знакомят будущих мам и пап с психологическими особенностями детей, юридическими аспектами о процессе принятия и воспитания ребенка, мерами господдержки. В этом году записаться в школу стало возможно с помощью сервиса "Лист ожидания" на портале "Моя новая семья". Если в желаемой для кандидата школе нет свободных мест, можно оставить свои контактные данные, и как только будет открыта запись в новую группу или появится свободное место, специалисты свяжутся с заявителями.

Ракова уточнила, что ежегодно в школы обращаются более 2 тыс. горожан. За последние три года в них прошли обучение свыше 6,5 тыс. будущих приемных родителей. "Такие школы - весьма эффективный инструмент помощи в опеке. Открытие новых школ в разных районах поможет москвичам совмещать свои ежедневные дела с посещением занятий", - рассказала заммэра.

Новые школы приемных родителей будут открыты в центрах содействия семейному воспитанию: "Петровский парк", "Сколковский", "Юнона" и "Возрождение". Уже набрана первая группа слушателей совместно с благотворительным фондом "Дорога жизни", где будет сделан акцент на подготовку будущих родителей, планирующих принять в семью ребенка с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья. Занятия в центре "Петровский парк" стартуют 10 ноября. Остальные новые школы откроют свои двери для будущих родителей в начале 2022 года.

Имущественная поддержка

"Помимо школ, город поддерживает приемные семьи финансово в виде единоразовых и ежемесячных выплат. Также в Москве запущен уникальный пилотный проект по имущественной поддержке приемных семей", - сообщила заммэра.

Приемным семьям ежегодно индексируются социальные выплаты, в 2021 году все они были увеличены на 3,7%. Единовременная выплата на первого усыновленного ребенка составила пять прожиточных минимумов - 89 205 рублей, на второго - семь прожиточных минимумов - 124 887 рублей, на третьего и последующих детей 10 прожиточных минимумов - 178 410 рублей. Также было увеличено ежемесячное вознаграждение приемным родителям: 17 318 рублей за приемного ребенка без инвалидности и 29 441 рубль за ребенка с инвалидностью.

По проекту имущественной поддержки родителям, взявшим на воспитание от пяти детей-сирот, не менее трех из которых старше 10 лет либо имеют инвалидность, предоставляются квартиры в Москве по договору безвозмездного пользования. За период реализации проекта 47 семей взяли на воспитание 286 детей.

Помощь в воспитании

Ракова добавила, что также в Москве работают центры содействия семейному воспитанию, которые способствуют раскрытию творческого потенциала детей. "Например, в центре имени Ю. В. Никулина ежегодно проводится театральный фестиваль "Шаг навстречу". В этом году он впервые прошел в онлайн-формате и получил статус межрегионального. А в октябре дети из центров "Алые паруса" и "Наш дом" сыграли в спектакле театра "Геликон-опера", - отметила она.

Кроме того, у москвичей появилась возможность в дистанционном формате задать любые вопросы, касающиеся работы системы помощи детям-сиротам. Для этого на портале "Моя новая семья" появилась форма обратной связи "У меня вопрос". Кроме того, продолжает работу "Региональный банк данных детей-сирот", где можно посмотреть анкеты ребят.

Семья, взявшая ребенка на воспитание, может подписать договор с одной из 46 организаций, занимающихся сопровождением. Сотрудники помогают наладить взаимоотношения внутри семьи, решить психологические проблемы и предотвратить возможные конфликты. Сейчас в программах сопровождения участвует более 2 тыс. замещающих семей. По вопросам социальной, юридической и медиативной помощи родители могут обратиться в один из 28 семейных центров.

Для детей, лишившихся попечения родителей, и ребят в трудной жизненной ситуации реализуется проект "Давай ДруЖИТЬ!", в рамках которого неравнодушные москвичи могут стать наставниками ребят из социальных учреждений. Более 550 москвичей вызвались стать ими. Кроме того, центры содействия семейному воспитанию активно работают с благотворительными фондами - победителями конкурса грантов "Москва - добрый город".

Социальная поддержка детей-сирот продолжается и после выпуска из центра содействия семейному воспитанию. Город поддерживает их материально, помогает в трудоустройстве, также для выпускников работает программа постинтернатного патроната. За молодым человеком закрепляется специалист, который помогает быстрее адаптироваться к новым условиям.