СМИ: границу между Гонконгом и материковым Китаем откроют на суше к июню

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 9 ноября. /ТАСС/. Полномасштабное открытие сухопутной границы между Гонконгом и материковым Китаем для бескарантинных поездок вакцинированных граждан состоится "не позднее июня 2022 года". Об этом сообщила во вторник газета South China Morning Post со ссылкой на источники в Пекине.

По их сведениям, данная проблема "привлекла внимание высшего китайского руководства", все стороны "прилагают активные усилия, чтобы это произошло".

Предполагается, что власти материкового Китая начнут постепенно приоткрывать границу с Гонконгом с середины декабря в ограниченном масштабе. На начальном этапе будет действовать строгая система квот на число перемещений. При этом поездки для жителей Гонконга пока ограничатся только соседним мегаполисом Шэньчжэнь и территорией провинции Гуандун.

Сейчас стороны продолжают соответствующие консультации, разработку трехэтапного плана снятия карантинных ограничений и правил въезда.

В последние месяцы в специальном административном районе Гонконг, где от коронавируса полностью вакцинировано свыше 66% населения, выявлялись лишь завозные случаи заражения коронавирусом. Несмотря на это, власти соседней провинции Гуандун не спешат смягчать строгие карантинные меры на границе, которая фактически остается закрытой с начала пандемии.