Сторонники Саакашвили всю ночь провели у Дома правительства в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 9 ноября. /ТАСС/. Представители оппозиционной партии "Единое национальное движение" и другие сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, которые в понедельник устроили митинг в поддержку бывшего главы государства, всю ночь провели в Тбилиси у Дома правительства. Об этом во вторник сообщил грузинский телеканал "Рустави 2".

Там же дежурили усиленные наряды полиции. Ночью несколько раз ситуация у Дома правительства обострялась, однако обошлось без арестов. К утру число митигующих заметно сократилось, однако полиция в целях безопасности все равно выстроила железные ограждения около входа в здание. На данный момент ситуация у Дома правительства спокойная.

Демонстранты собрались в понедельник вечером в Тбилиси на площади Свободы, а затем переместились к расположенному рядом Дому правительства. Они заявляют, что не собираются расходиться и их протест будет носить перманентный характер до тех пор, пока Саакашвили не будет переведен в гражданскую клинику из тюремной больницы, куда его доставили в понедельник.

Саакашвили 1 октября задержали в Грузии, куда он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Бывший глава государства объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. Минюст республики не раз предлагал перевести Саакашвили в тюремную больницу, однако политик и его адвокаты выступали категорически против этого и настаивали на отправке осужденного в частную клинику.

Экс-президент покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране возбудили против него четыре уголовных дела, по двум из них бывшего главу республики заочно приговорили к трем и шести годам заключения соответственно. 20 октября этого года Саакашвили предъявили обвинение в незаконном пересечении границы, ему грозит до пяти лет тюрьмы. В последнее время политик проживал на Украине и имеет гражданство этой страны.