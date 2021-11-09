В Санкт-Петербурге ночь на 9 ноября стала самой холодной с начала осени

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Ночь на 9 ноября в Санкт-Петербурге стала самой холодной с начала осеннего сезона, температура в городе опустилась до трех градусов ниже нуля, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус на своей странице в Facebook.

"Минувшая ночь в Северной столице стала самой холодной с начала осени: минимальная температура воздуха опустилась до минус трех градусов", - написал синоптик.

По его словам, 9 ноября метеоусловия в городе будет определять небольшой, промежуточный гребень антициклона. При облачной с прояснениями погоде осадков не ожидается, температурный фон будет на три-четыре градуса ниже климатической нормы. В Петербурге будет от минус одного до плюс одного градусов, по Ленинградской области - от минус трех до плюс двух. Местами возможна гололедица.

Петербургские коммунальщики накануне усилили дежурство в преддверии ночных заморозков, безопасность на дорогах обеспечивают свыше 100 единиц дополнительной техники. Комитет по благоустройству дал задание дорожным предприятиям заранее обработать проезжую часть и тротуары противогололедными материалами.