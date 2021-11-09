Число вакцинированных от ковида превысило в Воронежской области 1 млн человек

ВОРОНЕЖ, 9 ноября. /ТАСС/. Число жителей Воронежской области, привитых от коронавирусной инфекции, превысило 1 млн человек. Об этом во вторник в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Гусев.

"Очень важная для региона цифра. Уже более 1 миллиона воронежцев привились против ковида. На сегодня привитых - 1 002 055 человек, в том числе двукратно - 855 742", - сообщил Гусев, отметив, что вакцинация сегодня является единственным способом остановить распространение болезни.

По его словам, благодаря росту числа привитых в регионе наблюдается стабилизация ситуации. "Конечно, пока это равновесие хрупкое. Так что темпов сбавлять нельзя", - подчеркнул глава региона.

С начала пандемии в регионе выявлено 160 тыс. случаев заражения коронавирусом, 7 698 пациентов умерли. С марта 2020 года в Воронежской области введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года в общественном транспорте и торговых центрах действует масочный режим. В регионе также введена обязательная вакцинация от ковида для ряда граждан, всего планируется привить 80% взрослого населения, или 1 516 376 человек.