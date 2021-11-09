Иркутские студенты посетили Северную Осетию и Чечню для знакомства с Северным Кавказом

ИРКУТСК, 9 ноября. /ТАСС/. Студенты Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) посетили Северную Осетию и Чечню по вузовскому проекту "Путь на Кавказ", который предполагал знакомство молодежи с Северо-Кавказским федеральным округом. Об этом во вторник сообщил ТАСС заместитель начальника управления по молодежной политике ИРНИТУ Иван Маньков.

"Поездка была с 1 по 7 ноября. 30 ребят из Иркутска, студентов вуза, посетили Владикавказ и Грозный, ездили в экскурсии по этим городам. Также они съездили в Беслан и почтили память погибших в результате теракта в школе. Ездили в горы, смотрели туристические места. Целью поездки было расширение кругозора студентов, их знакомство с народами, традициями. Состоялась встреча со студентами владикавказского университета, обменялись опытом", - рассказал собеседник агентства.

Идея проекта "Путь на Кавказ" появилась в ИРНИТУ после Всероссийского гражданско-патриотического форума "Россия - наш дом", который прошел в Иркутске в сентябре 2021 года. На форуме студенты обратили внимание участников на то, что в регионах Северо-Кавказского федерального округа вкладывается много средств в развитие городской среды, но в информационном поле они фигурируют только с негативными новостями. А из 150 участников форума никто не был в городах Северного Кавказа.

Проект "Путь на Кавказ" выиграл грант во Всероссийском конкурсе молодежных проектов. С учетом софинансирования общая сумма реализации проекта составила 5,5 млн рублей. Студенты, которые отправились в поездку, прошли предварительный отбор. Возможность побывать на Северном Кавказе получили молодые люди, которые имеют успехи в науке, творчестве, спорте и других областях, а также занимаются общественной деятельностью.

Как рассказал Маньков, идея расширения кругозора студентов посредством путешествия оказалась удачной, в вузе рассматривают возможность реализовать аналогичные проекты с другими регионами России.

ИРНИТУ - один из ведущих и самых крупных вузов Иркутской области. В нем учатся более 18 тыс. студентов.