Путин поздравил коллектив хора имени А. В. Свешникова с 85-летием

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поздравил коллектив Государственного академического русского хора имени А. В. Свешникова с 85-летием создания. Поздравительная телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Отрадно, что свой юбилей вы отмечаете яркой и насыщенной концертной программой, включающей шедевры русской духовной, народной и классической музыки самых разных исторических эпох - вплоть до современности. Столь богатый, поистине уникальный репертуар в полной мере отражает многогранность творчества вашего прославленного коллектива, его высокую певческую культуру и неизменную приверженность лучшим образцам хорового искусства. И потому выступления "свешниковцев" - всегда большой, настоящий праздник", - говорится в сообщении.

Глава государства выразил уверенность, что коллектив и впредь будет беречь и развивать сложившиеся традиции, достойно держать планку одного из знаменитых, самобытных хоров России и мира.

Государственный академический русский хор имени А. В. Свешникова был создан в 1936 году, это один из самых знаменитых и старейших хоровых коллективов России.