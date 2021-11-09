Instagram заблокировал аккаунт губернатора Самарской области

САМАРА, 9 ноября. /ТАСС/. Сбой произошел в работе официального аккаунта губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в Instagram, меры для его восстановления принимаются. Об этом сообщили в департаменте информационной политики в регионе.

"Департамент информационной политики в связи с тем, что официальный Instagram-аккаунт губернатора Самарской области Дмитрия Азарова временно не работает, сообщает: причины сбоя выясняются, в службу поддержки социальной сети Instagram направлены все необходимые запросы. Ответ на них должен быть дан в течение суток", - рассказали в департаменте.

Отмечается, что информация о деятельности Азарова размещена на сайте правительства региона, а также на официальных страницах "Самарская область" во "ВКонтакте", "Одноклассниках" и мессенджерах Viber и Telegram.