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Instagram заблокировал аккаунт губернатора Самарской области

Департамент информационной политики Самарской области направил все необходимые запросы в службу поддержки социальной сети

САМАРА, 9 ноября. /ТАСС/. Сбой произошел в работе официального аккаунта губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в Instagram, меры для его восстановления принимаются. Об этом сообщили в департаменте информационной политики в регионе.

"Департамент информационной политики в связи с тем, что официальный Instagram-аккаунт губернатора Самарской области Дмитрия Азарова временно не работает, сообщает: причины сбоя выясняются, в службу поддержки социальной сети Instagram направлены все необходимые запросы. Ответ на них должен быть дан в течение суток", - рассказали в департаменте.

Отмечается, что информация о деятельности Азарова размещена на сайте правительства региона, а также на официальных страницах "Самарская область" во "ВКонтакте", "Одноклассниках" и мессенджерах Viber и Telegram.

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