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Минпросвещения предлагает возводить детские лагеря по типовым проектам

По данным ведомства, "коробочные решения" могут быть предназначены для объектов различной вместимости

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Минпросвещения России предлагает разработать в 2022 году типовые проекты строительства детских лагерей. Об этом во вторник заявила директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения Наталия Наумова на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

"Те вопросы, которые требуют совместной проработки, по которым мы просим поддержки. <…> Если мы будем говорить о строительстве новых лагерей, конечно, финансово эффективно разработать типовые проекты. Это механизм, по которому Минпросвещения совместно с регионами идет по детским садам и по школам. Поэтому мы считаем необходимым в 2022 году подготовить типовые решения, которые могут быть востребованы и инвестиционными частными партнерами, и регионами", - сообщила Наумова.

Как следует из материалов, которые были представлены на заседании, такие типовые проекты или "коробочные решения" могут быть предназначены для объектов различной вместимости: на 250, 500 и 1 000 мест.

Наумова также отметила, что проработки требуют вопросы, связанные с реконструкцией существующих лагерей отдыха и строительством новых организаций в рамках нацпроекта по туризму, с федеральной программой "Детский кэшбек", а также с разработкой региональных программ развития.

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