В Грузии разрешили прививать от коронавируса детей от 12 до 15 лет препаратом Pfizer

ТБИЛИСИ, 9 ноября. /ТАСС/. Совет вакцинации при Минздраве Грузии принял решение разрешить детям от 12 до 15 лет прививаться от коронавируса вакциной Pfizer. Об этом во вторник сообщила журналистам замглавы Минздрава республики Тамар Габуния после заседания совета.

"Совет [вакцинации] поддержал начало процесса вакцинации для возрастной группы от 12 до 15 лет двумя дозами вакцины Pfizer. Обязательным требованием для медицинского вмешательства для несовершеннолетних является согласие родителей. Таким образом, дети от 12 до 15 лет могут обратиться в пункты вакцинации и привиться Pfizer, - сказала Габуния.

В республике с 15 марта идет вакцинация препаратами компаний Pfizer, Sinopharm и Sinovac Biotech. Прививку могут сделать люди старше 16 лет. По последним данным, оба компонента вакцины получил 954 991 человек, что составляет 25,61% населения республики, в которой проживают более 3,7 млн человек.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года. В стране прошло уже несколько волн распространения инфекции. За время пандемии в Грузии выявлены 761 067 случаев заражения коронавирусом (20,41% населения), выздоровел 696 921 человек, от осложнений болезни скончались 10 584 пациента.