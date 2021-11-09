В Ставрополе в период нерабочих дней выросли темпы вакцинации

ПЯТИГОРСК, 9 ноября. /ТАСС/. Количество сделавших прививку от коронавируса в Ставрополе возросло в период нерабочих дней. Число вакцинированных за две недели превысило 26 тыс. человек, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе городской администрации.

"В нерабочие дни прошедшей недели и в канун ноября темп вакцинации в краевой столице увеличился. Так, за прошедшие две недели число привитых первым компонентом вакцины от COVID-19 увеличилось более чем на 26 тыс. человек. На сегодняшний день первую прививку получили 180 870 горожан, из которых 50 303 старше 60 лет. А полную иммунизацию двумя компонентами прошли 127 894 человека (42 354 - в возрасте 60+)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Ставрополе работают 14 медицинских пунктов, где можно получить первый и второй компоненты вакцины. На территории поликлиник расположено восемь пунктов, три - в торговых центрах "Космос", "Европейский" и на рынке "Верхний", три - в вузах (аграрном и медуниверситете, СКФУ).

"В октябре главный государственный санитарный врач по Ставропольскому краю подписал постановление, в котором прописаны категории граждан, попадающих под обязательную вакцинацию против коронавирусной инфекции. Это работники сферы обслуживания, соцобеспечения, образования, сотрудники транспортных организаций, новобранцы, государственные и муниципальные служащие. Также в документе есть рекомендации для руководителей организаций и предприятий с 19 ноября отстранять от работы или переводить на дистанционный режим сотрудников, которые не получили ни одной прививки против COVID-19 без уважительной причины. А тех, кто не завершил курс вакцинации - с 20 декабря", - сказано в пресс-релизе.

Сообщается, что записаться на процедуру можно через портал "Госуслуги", на едином медицинском портале Ставропольского края mz26.ru, через регистратуры поликлиник, по телефону "122", в окне самообслуживания одного из пяти МФЦ Ставрополя.