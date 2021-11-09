Студенты Тихоокеанского медуниверситета помогут медикам Приморья в борьбе с коронавирусом

ВЛАДИВОСТОК, 9 ноября. /ТАСС/. Более 200 ординаторов первого и второго курса, а также студентов старших курсов Тихоокеанского государственного медицинского университета направят в медучреждения Приморского края для помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом во вторник сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

"Студенты и ординаторы задействованы на разных участках борьбы с COVID-19 - помогают врачам и фельдшерам, в том числе и в прививочных кабинетах, оказывают первую медпомощь, делают инъекции, формулируют предварительный диагноз", - пояснили в пресс-службе.

У большинства студентов вуза уже имеется подобный опыт работы с коронавирусом, в прошлом году будущие врачи помогали медикам в поликлиниках, а некоторые из них работали и в "красных зонах" ковидных госпиталей.

Средства на борьбу с пандемией коронавируса в Приморском крае выделяются в рамках программы "Развитие здравоохранения". По данным краевого оперативного штаба на 9 ноября, за сутки заболели 363 человек. С начала пандемии в Приморье выявлено 79 168 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 69 581 человек, 1 297 пациента умерли. Вакцинацию прошел 584 955 жителей края.