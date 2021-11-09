Памятник на братской могиле отреставрировали в КБР по федеральной программе

НАЛЬЧИК, 9 ноября. /ТАСС/. Памятник на братской могиле в селении Верхний Куркужин Баксанского района Кабардино-Балкарии (КБР) отреставрировали на средства федеральной целевой программы Минобороны РФ "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы". Об этом сообщили во вторник в пресс-службе муниципалитета.

"В рамках реализации федеральной программы "Увековечения памяти погибших при защите Отечества" был отреставрирован памятник, расположенный на братской могиле в с. п. Верхний Куркужин. Специалисты очистили монумент от старого покрытия, укрепили основание, обновили мемориальную плиту с именами погибших, покрасили и облицевали мраморной плитой. На эти цели было выделено 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в ближайшее время начнется реставрация памятника еще в одном селении района - Атажукино. "Мы должны не только рассказывать подрастающему поколению о подвигах наших дедов и прадедов, но и прививать им бережное отношение к памятникам и обелискам, посвященным героям нашей Родины",- прокомментировал замглавы района Андзор Ахобеков.

Ранее сообщалось, что в КБР в 2021 году планируется отремонтировать 24 памятника посвященных героям Великой Отечественной войны, в рамках реализации федеральной целевой программы Минобороны РФ "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы". В прошлом году по линии Минобороны были восстановлены два памятника героям ВОВ в городе Прохладном и в селении Кременчук-Константиновское в Баксанском районе. Подобных памятников в Кабардино-Балкарии более 200.