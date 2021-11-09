Количество классов на удаленке в Югре снизилось в 10 раз после каникул

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 ноября. /ТАСС/. Учеников одной школы и 40 классов в 21 общеобразовательной организации Ханты-Мансийского автономного округа перевели на дистанционное обучение из-за случаев ОРВИ и коронавирусной инфекции. Также на удаленке находятся около 2 тыс. учеников по заявлениям родителей, сообщили во вторник ТАСС в Департаменте образования и молодежной политики Югры.

Ранее директор Департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин сообщал ТАСС, что перед школьными каникулами с 25 октября по 7 ноября, на дистанционном обучении находилось порядка 400 классов - около 10 тыс. учеников.

"В настоящее время в Югре на карантин по коронавирусу закрыта одна общеобразовательная организация в Октябрьском районе. Также по коронавирусу в 21 общеобразовательной организации 40 классов, как начальные, так и старшие - 913 учащихся - переведены на карантин", - сказали в департаменте.

Уточняется, что ученики пробудут на дистанционном образовании около двух недель, точный срок будет зависеть от эпидемиологической ситуации в общеобразовательных организациях.

Согласно постановлению губернатора Югры Натальи Комаровой от 2 ноября 2021 года, органы власти будут оказывать содействие родителям, пожелавшим перевести детей на дистанционное образование в школах.

О ситуации в Югре

По данным регионального оперативного штаба, на 9 ноября за время пандемии в регионе зарегистрировали 84,4 тыс. случаев новой коронавирусной инфекции, 78 тыс. пациентов выздоровели, 1 461 человек умер. С 8 ноября в Югре начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, организаций допобразования, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц и прочих мест для временного проживания, общественного питания, за исключением тех, которые работают навынос. При этом 100% персонала указанных организаций, должны вакцинироваться.

До 14 ноября подросткам до 16 лет запретили посещать торговые центры без родителей, запретили также проводить развлекательные и зрелищные мероприятия. Детские игровые комнаты и кальянные закрыли в ХМАО до конца 2021 года. Также в регионе введена обязательная самоизоляция граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями.