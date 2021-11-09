В октябре пользователи "ВКонтакте" сделали свыше 408 млн публикаций

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Более 408 млн публикаций было сделано во "ВКонтакте" пользователями социальной сети в октябре 2021 года. Данные исследования Brand Analytics приводит во вторник пресс-служба "ВКонтакте".

"По данным исследования, пользователи социальной сети из России опубликовали свыше 408 млн публикаций в октябре 2021 года - это в три раза больше, чем на любых других площадках. Более того, в октябре во "ВКонтакте" было сделано на 95 млн больше публикаций, чем на всех остальных площадках вместе взятых (Instagram, YouTube, Одноклассники, TikTok, Facebook, Twitter)", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что число авторов из России превышает 23 млн.

Наиболее активно публикуют контент и комментарии пользователи в возрасте от 25 до 34 лет, а также аудитория от 35 до 44 и от 18 до 24 лет. Количество авторов-женщин "ВКонтакте" составляет 54,9%, мужчин - 45,1%.