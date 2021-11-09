Все резервы для госпитализации пациентов с COVID-19 задействовали в Чите

ЧИТА, 9 ноября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Забайкальского края во вторник развернуло в Чите отделение для больных коронавирусом на базе перинатального центра краевой клинической больницы, сообщила пресс-служба краевого Минздрава.

Ранее министр здравоохранения Забайкалья Ольга Немакина рассказала, что в крае развернут практически весь резерв под больных коронавирусом и отделение в перинатальном центре - последнее.

"С 9 ноября на базе перинатального центра развернуто 130 коек для лечения пациентов с COVID-19, включая 30 реанимационных мест", - говорится в сообщении.

Для лечения беременных, рожениц и родильниц с легкой и средней степенью тяжести COVID-19 развернуто 30 мест. Также в медицинское учреждение будут госпитализировать взрослых со средне-тяжелым течением коронавируса. Всего в крае создан 21 моностационар, развернуто более 2 тыс. коек под больных коронавирусом.

Заболеваемость коронавирусом начала расти в Забайкалье с конца сентября. С 25 октября в регионе были введены QR-коды о вакцинации или перенесенном заболевании для доступа в заведения общепита и досуга, с 8 ноября требование распространяется и на торговые центры. До 12 ноября в кафе и торговые центры не могут попасть дети даже в сопровождении взрослых. Также им запрещено посещать театры, концертные организации, кинотеатры, аттракционы, цирки, музеи, зоопарки. Обучение в школах и вузах переведено в дистанционный формат.

За все время пандемии в регионе заразился 80 551 человек, выписаны 67 786 жителей, умер 1 701 пациент с коронавирусом. В тяжелом состоянии остаются 204 человека, 73 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.