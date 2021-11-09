План по вакцинации от гриппа среди детей в Удмуртии выполнили на 87%

ТАСС, 9 ноября. Свыше 212 тыс. детей привились от гриппа в Удмуртии, что составляет более 87,4% от плана, сообщает во вторник региональное управление Роспотребнадзора.

"По состоянию на 8 ноября 2021 года поставили прививку против гриппа перед началом нового эпидсезона 2021-2022 годов 233 950 жителей Удмуртии. За счет федерального бюджета привиты 212 314 детей (87,4% от плана) и 1 639 беременных женщин (81,9% от плана). За счет республиканского бюджета против гриппа вакцинированы 19 997 человек среди взрослого населения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в республике свыше половины случаев выявления ОРВИ приходится на детей в возрасте до 14 лет. При этом уровень заболеваемости ОРВИ в регионе на прошедшей неделе регистрировался ниже эпидемического порога на 30%. Около 66% заболевших проживают в городах, при этом около 42% заболевших проживают в Ижевске.