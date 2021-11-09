Новую амбулаторию построят в одном из сел Кабардино-Балкарии впервые за 83 года

НАЛЬЧИК, 9 ноября. /ТАСС/. Современная амбулатория появится в селении Аушигер Черекского района Кабардино-Балкарии (КБР) взамен старой, которая была построена 83 года назад. Строительство ведется в рамках модернизации региональной системы здравоохранения, сообщили во вторник в пресс-службе муниципалитета.

"В Аушигере продолжаются работы по постройке новой амбулатории <...> в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" государственной программы "Развитие здравоохранения". Площадь застраиваемого объекта - 586,5 кв м, сметная стоимость - 49317,58 тыс. рублей. Строительство нового здания врачебной амбулатории началось в апреле, взамен зданию 1938 года постройки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сельская амбулатория рассчитана на 35 посещений в смену и соответствует всем современным требованиям (в селе проживает около 5 тыс. человек). Медицинскую помощь населению будут оказывать терапевт, педиатр, стоматолог, гинеколог, хирург, а также средний медицинский персонал.

Ранее сообщалось, что программа модернизации первичного звена медицинского обслуживания включает 50 объектов по всей республике, в том числе строительство 13 новых. В рамках данной программы до 2024 года на модернизацию первичного звена в республике будет направлено 1,8 млрд рублей. Реализация программ модернизации первичного звена здравоохранения началась в России с 1 января 2021 года. В частности, планируется улучшить обеспечение оптимальной доступности медицины для населения, в том числе для жителей населенных пунктов в отдаленных местностях, медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также обеспечить охват всех граждан профилактическими осмотрами не реже одного раза в год и оптимизировать работу медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.