Предприятия будущего: переход от точечной цифровизации к "Индустрии 4.0"

Новая история человечества тесно связана с развитием промышленности и революционными изменениями, которые в ней происходят. Предприятия сегодня активно вступают в четвертый этап этих изменений, так называемую "Индустрию 4.0", которая объединяет аналоговые устройства с цифровыми технологиями. По сути, это рождение цифровых производств и умных заводов и фабрик, где все устройства, машины, продукция и люди связаны между собой.

Бенефициары такой революции - как сами производители, которые за счет новых механизмов увеличивают прибыль и инвестируют в улучшение продукта, так и потребители. Производитель теперь в состоянии удаленно отслеживать условия использования, предложить обновление операционного обеспечения и упредить возможные неполадки, возникающие у конечного пользователя.

Цифровые двойники

Одним из главных трендов четвертой промышленной революции стали так называемые цифровые двойники - виртуальные интерактивные копии реального физического объекта или процесса, которые помогают эффективно им управлять, оптимизируя бизнес-операции. В основе их работы лежит анализ данных.

Получая информацию обо всей структуре объекта, цифровые двойники помогают делать производство более гибким и настраиваемым, повышать производительность и устойчивость процессов. Для этого они используют в том числе дополненную и виртуальную реальность (AR и VR). Это позволяет наглядно представлять внутреннее устройство сложных систем и моделировать практически любые ситуации.

Промышленные предприятия, особенно в обрабатывающей и энергетической отраслях, отличаются большой сложностью, быстро меняющимися процессами с высокой степенью взаимозависимости. При этом компании постоянно стремятся повышать операционную эффективность, чтобы в максимально короткие сроки выпускать продукцию высокого качества и с минимальными затратами.

Когда предприятие загружено на полную мощность, повысить эффективность производственного процесса помогает современная автоматизация. Так, например, извлекая ценные сведения из множества данных, генерируемых и хранящихся в существующих операционных (OT), инженерных (ET) и информационных (IT) системах, предприятия могут добиться значительного повышения производительности и принимать более эффективные бизнес-решения. Однако для этого необходима цифровая платформа, которая могла бы взять на себя основные функции по выстраиванию технологического и результативного производственного процесса.

Разработкой и внедрением таких решений занимается швейцарская технологическая компания ABB - эксперт в сфере электрооборудования, робототехники, автоматизации и электроприводов.

Как полагают в ABB, сейчас предприятия обычно используют только 30% генерируемых ими данных, что ограничивает действенность аналитики и потенциальную ценность этих данных для бизнеса. При этом эффективное использование цифровых технологий может повысить производительность на 40%, сообщают специалисты компании.

Разрыв между потенциальной выгодой и реальным использованием современных технологий эксперты компании ABB видят в неочевидности первых шагов на пути к цифровизации бизнеса. Ситуацию также осложняет нехватка доступных и простых в реализации рыночных решений, которые при минимальном изменении управления позволили бы быстро получать результаты, настраиваемые в соответствии с потребностями и предпочтениями бизнеса.

Аналитика промышленного масштаба

В июле 2020 года ABB выпустила комплексное и интегрированное решение корпоративного уровня для цифровой трансформации - ABB Ability™ Genix.

Оно представляет собой платформу корпоративного уровня с открытой архитектурой, использующую возможности промышленной аналитики и искусственного интеллекта для преобразования кросс-функциональных данных в аналитические результаты. Платформа собирает, объединяет и контекстуализирует данные из множества источников в широком спектре систем: OT (данные в реальном времени о технологическом процессе), ET (проектная информация от инженерных систем) и IT (данные от информационных систем).

Например, данные OT критически важного объекта - допустим, турбины - показывают, каким образом она работает, а данные ET позволяют видеть, насколько ее работа соответствует спецификациям и эксплуатационной безопасности. В свою очередь, данные IТ показывают, как обеспечивать работоспособность оборудования с помощью правильной стратегии обслуживания, заказа запчастей, планирования рисков и инвестиций и многое другое.

Кроме того, платформа способна масштабироваться - от отдельных единиц оборудования до уровня всего предприятия. На тех предприятиях, где установлено оборудование производства ABB (анализаторы, датчики, приводы, двигатели, генераторы, распределительные устройства, силовые установки или компрессоры), ABB Ability™ Genix идеально подходит для того, чтобы извлекать, объединять, контекстуализировать и применять данные для прогнозирования и выявления потенциальных улучшений.