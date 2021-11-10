Предприятия будущего: переход от точечной цифровизации к "Индустрии 4.0"

Новая история человечества тесно связана с развитием промышленности и революционными изменениями, которые в ней происходят. Предприятия сегодня активно вступают в четвертый этап этих изменений, так называемую "Индустрию 4.0", которая объединяет аналоговые устройства с цифровыми технологиями. По сути, это рождение цифровых производств и умных заводов и фабрик, где все устройства, машины, продукция и люди связаны между собой.
Бенефициары такой революции - как сами производители, которые за счет новых механизмов увеличивают прибыль и инвестируют в улучшение продукта, так и потребители. Производитель теперь в состоянии удаленно отслеживать условия использования, предложить обновление операционного обеспечения и упредить возможные неполадки, возникающие у конечного пользователя.
Цифровые двойники
Одним из главных трендов четвертой промышленной революции стали так называемые цифровые двойники - виртуальные интерактивные копии реального физического объекта или процесса, которые помогают эффективно им управлять, оптимизируя бизнес-операции. В основе их работы лежит анализ данных.
Получая информацию обо всей структуре объекта, цифровые двойники помогают делать производство более гибким и настраиваемым, повышать производительность и устойчивость процессов. Для этого они используют в том числе дополненную и виртуальную реальность (AR и VR). Это позволяет наглядно представлять внутреннее устройство сложных систем и моделировать практически любые ситуации.
Промышленные предприятия, особенно в обрабатывающей и энергетической отраслях, отличаются большой сложностью, быстро меняющимися процессами с высокой степенью взаимозависимости. При этом компании постоянно стремятся повышать операционную эффективность, чтобы в максимально короткие сроки выпускать продукцию высокого качества и с минимальными затратами.
Когда предприятие загружено на полную мощность, повысить эффективность производственного процесса помогает современная автоматизация. Так, например, извлекая ценные сведения из множества данных, генерируемых и хранящихся в существующих операционных (OT), инженерных (ET) и информационных (IT) системах, предприятия могут добиться значительного повышения производительности и принимать более эффективные бизнес-решения. Однако для этого необходима цифровая платформа, которая могла бы взять на себя основные функции по выстраиванию технологического и результативного производственного процесса.
Разработкой и внедрением таких решений занимается швейцарская технологическая компания ABB - эксперт в сфере электрооборудования, робототехники, автоматизации и электроприводов.
Как полагают в ABB, сейчас предприятия обычно используют только 30% генерируемых ими данных, что ограничивает действенность аналитики и потенциальную ценность этих данных для бизнеса. При этом эффективное использование цифровых технологий может повысить производительность на 40%, сообщают специалисты компании.
Разрыв между потенциальной выгодой и реальным использованием современных технологий эксперты компании ABB видят в неочевидности первых шагов на пути к цифровизации бизнеса. Ситуацию также осложняет нехватка доступных и простых в реализации рыночных решений, которые при минимальном изменении управления позволили бы быстро получать результаты, настраиваемые в соответствии с потребностями и предпочтениями бизнеса.
Аналитика промышленного масштаба
В июле 2020 года ABB выпустила комплексное и интегрированное решение корпоративного уровня для цифровой трансформации - ABB Ability™ Genix.
Оно представляет собой платформу корпоративного уровня с открытой архитектурой, использующую возможности промышленной аналитики и искусственного интеллекта для преобразования кросс-функциональных данных в аналитические результаты. Платформа собирает, объединяет и контекстуализирует данные из множества источников в широком спектре систем: OT (данные в реальном времени о технологическом процессе), ET (проектная информация от инженерных систем) и IT (данные от информационных систем).
Например, данные OT критически важного объекта - допустим, турбины - показывают, каким образом она работает, а данные ET позволяют видеть, насколько ее работа соответствует спецификациям и эксплуатационной безопасности. В свою очередь, данные IТ показывают, как обеспечивать работоспособность оборудования с помощью правильной стратегии обслуживания, заказа запчастей, планирования рисков и инвестиций и многое другое.
Кроме того, платформа способна масштабироваться - от отдельных единиц оборудования до уровня всего предприятия. На тех предприятиях, где установлено оборудование производства ABB (анализаторы, датчики, приводы, двигатели, генераторы, распределительные устройства, силовые установки или компрессоры), ABB Ability™ Genix идеально подходит для того, чтобы извлекать, объединять, контекстуализировать и применять данные для прогнозирования и выявления потенциальных улучшений.
Автоматизация как комплекс
Данные и их правильная обработка в промышленных масштабах - неотъемлемая часть современной автоматизации производства. При этом важно сопровождать полный цикл работы с ними: собирать, интегрировать, контекстуализировать, хранить и анализировать, делать выводы, охватывающие различные функции и системы. Управление цепочкой создания ценности данных - ключ к достижению достаточной скорости, безопасности, масштабируемости и простоты операций. Каждый из этих элементов зависит от эффективного сбора и обработки информации.
В ABB рассказывают, что сегодня поставщики решений обычно тратят более 80% усилий по внедрению улучшений на исследование производственных процессов и источников данных, разработку методов их сбора. Однако это включает в себя сложное управление изменениями и подразумевает отсроченную окупаемость инвестиций (ROI), что неизменно приводит к применению компаниями ограниченных, точечных цифровых решений. Это может существенно затормозить цифровую трансформацию в масштабах всего предприятия.
Для достижения результатов в таких масштабах нужна бесшовная и безопасная интеграция периферийных вычислений. Поэтому ABB связала платформу промышленной аналитики и искусственного интеллекта ABB Ability™ Genix и инструмент управления операционными данными ABB Ability™ Edgenius. Такое комплексное интегрированное решение, рассказывают в ABB, дает промышленным предприятиям платформу для широкой цифровой трансформации.
Несмотря на то что комплексные решения в масштабах предприятия могут быстрее интегрировать его в "Индустрию 4.0" и дать большие возможности по увеличению прибыли, объемы работ могут быть пугающими. Чтобы уменьшить опасения, ABB создала небольшие аналитические приложения с четкими драйверами для получения дополнительных преимуществ.
Поэтапная цифровизация
Выгода от применения подобного решения заключается в том, что в результате цифровизации предприятия в "облаке", локально или гибридно развертывают производственные данные, которые легко обрабатываются и структурируются. Такая трансформация проходит постепенно.
Первый шаг - внедрение умного оборудования, которое создает точки сбора данных и цифровые следы. С помощью данных в режиме реального или близкого к реальному времени это помогает предприятиям отслеживать состояние и производительность оборудования, процессов, безопасности.
Несмотря на осознание преимуществ цифровой трансформации, программы по развертыванию цифровизации на предприятии могут быть достаточно сложными и часто реализуются в течение нескольких лет. Поэтому ABB создала небольшие готовые аналитические приложения: управление показателями операционной деятельности, управление целостностью производственных объектов и их производительностью, безопасность, устойчивость и оптимизация цепочки поставок. При этом платформа ABB Ability™ Genix позволяет быстро разработать решение по аналитике для конкретной задачи.
Умение находить ошибки в системах, используя технологии и минимизируя вмешательство непредсказуемых факторов на основе тщательного анализа всех имеющихся данных, - это один из основных инструментов эффективной работы промышленных предприятий в условиях бурного цифрового развития.
Комплексные решения цифровой трансформации помогают предприятиям повысить производительность, эффективность процессов, качество продукции и безопасность. А поэтапная интеграция принципов "Индустрии 4.0", цифровых технологий, промышленной аналитики и искусственного интеллекта формирует промышленное предприятие будущего.