Очаги коронавируса зафиксировали в двух тюменских центрах реабилитации

ТЮМЕНЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Два очага коронавируса отмечены в Тюменской области. Они зарегистрированы в центре реабилитации наркозависимых и в центре восстановительной медицины, говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

"На сегодняшний день на контроле управления Роспотребнадзора по Тюменской области находятся два очага коронавирусной инфекции: в АНО ЦСР "Тюменский" (центр реабилитации для наркозависимых), заболело 12 человек, контактных - 23 человека, и в центре восстановительной медицины и реабилитации "Снежинка", заболело 11 детей, контактных - 80 человек", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки зарегистрировано 349 случаев заражения в регионе, всего с начала пандемии зафиксировано 73 882 случая, выздоровели 59 324 человека, полный курс вакцинации прошли 669 225. Согласно данным с сайта стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в регионе составляет 54,8%.